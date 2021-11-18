Interponen segunda demanda contra Alec Baldwin y “Rust”

Mamie Mitchell, supervisora de guion de “Rust”, interpuso una segunda demanda contra el actor Alec Baldwin y la producción de la cinta, por el accidente que dejó una persona muerta durante el rodaje.

La segunda demanda, presentada en Los Ángeles, acusa a Alec Baldwin de “jugar a la ruleta rusa al disparar un arma sin revisarla y sin que la armera verificara su presencia”.

La abogada de Mamie Mitchel señaló que la segunda demanda, además de ser contra Alec Baldwin, también involucra a la productora de la película, Rust Movie Productions, a la armera, Hannah Gutierrez Reed, al asistente de dirección, David Halls, y a otros miembros de la producción.

La abogada indicó que el equipo de producción de “Rust” no siguió los protocolos de la industria, creando que "las lesiones y la muerte pasaran de una posibilidad, a un resultado probable".

En la segunda demanda, Mitchell acusó a Gutiérrez de dejar el arma desatendida para comer en un carrito de comida fuera del edificio donde ocurrió el disparo.

Mitchell busca recibir una compensación económica porque, indicó “quedó conmocionada, traumatizada y... sufrió daños físicos y emocionales por lo que vio, oyó y experimentó cuando estaba en la línea de fuego”, declaró su abogada en una conferencia de prensa.

Primera demanda contra Alec Baldwin y “Rust”

La demanda de Mitchell sigue a la de Serge Svetnoy, jefe de iluminación de “Rust”, quien presentó la primera demanda contra Alec Baldwin y la producción de la cinta, a quienes acusó de negligencia que le provocaron “graves daños emocionales”.

Svetnoy también presentó su demanda en Los Ángeles contra varias figuras involucradas en la producción de "Rust", a quienes acusó de negligencia, pues de acuerdo con sus declaraciones, él vio “de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión”.

Por ese motivo, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra los productores de la película, que incluye al actor Alec Baldwin, contra el director asistente y la encargada del control de armas.

Por el momento, las autoridades de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, continúan con la investigación sobre lo que sucedió en el set del rodaje para deslindar responsabilidades.