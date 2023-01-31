Alec Baldwin imputado por tragedia en rodaje de “Rust”

El actor Alec Baldwin, y Hannah Gutiérrez-Reed, la encargada de armas de la cinta, fueron imputados por homicidio involuntario por el disparo que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins durante el rodaje de “Rust”, informó un portavoz de la fiscalía de Nuevo México.

La fiscalía de Santa fe presentó este martes la acusación formal por la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchnis, en octubre de 2021.

Mary Carmack-Altwies, fiscal del distrito, presentó cargos contra Alec Baldwin por homicidio involuntario debido a que no siguió las medidas de seguridad en el uso del arma que disparó antes de la escena.

Hanna Gutierrez-Reed, encargada de armas de la cinta “Rust”, también enfrentará cargos por el mismo delito, por lo que podría pasar hasta un año y medio en prisión.

|Reuters

Alec Baldwin y Hanna niegan sus responsabilidad

El actor de "30 Rock" ha negado su responsabilidad en la tragedia de "Rust", afirmando que amartilló el revólver pero nunca apretó el gatillo y que era tarea de Gutierrez-Reed y de otros profesionales de las armas asegurarse que estuviera descargado.

Por su parte, Gutiérrez-Reed dijo que comprobó que los cartuchos que había cargado en el revólver eran de fogueo antes de entregárselo al primer ayudante del director, Dave Halls.

Halls se la entregó a Alec Baldwin, diciéndole que era una "pistola fría", es decir, que no contenía carga explosiva, según la policía.

Halls firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor y se espera que coopere con la fiscalía.

El 13 de diciembre Halls declaró ante la oficina de seguridad laboral de Nuevo México que Gutiérrez-Reed entregó el arma a Alec Baldwin y que él nunca declaró que la Colt .45 de reproducción Pietta fuera un "arma fría".

Las directrices de seguridad sobre armas de fuego del sector indican a los actores que deben suponer que un arma de fuego está cargada con munición de fogueo. La munición real está estrictamente prohibida en los platós.