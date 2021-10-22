De Alec Baldwin a ‘El Cuervo’, otras muertes en un set de filmación

El set de filmación de la película Rust se enlutó cuando el actor Alec Baldwin accionó por accidente un arma de fuego, terminando con la vida de Halyna Hutchins. Desafortunadamente, este hecho se sumó a las muertes ocurridas durante el rodaje de un filme.

Hutchins, la directora de fotografía de la película, de 42 años, murió este jueves cuando su compañero Alec Baldwin disparó un arma de utilería en un accidente, que dejó herido al director de la película, Joel Souza.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, dijo Baldwin.

Otras muertes que conmocionaron un set de filmación

En el mundo del cine han ocurrido otros accidentes que causaron muertes, la tragedia que rodea a Alec Baldwin recordó que tanto actores, como dobles, han sido víctimas. Uno de los casos más recordados es el de Brandon Lee, hijo del ícono de las artes marciales, Bruce Lee.

Brandon filmaba la película El Cuervo cuando perdió la vida un 31 de marzo de 1993. En el papel de Eric Draven, el actor entró a una sala donde varios hombres le dispararon, pero uno de ellos tenía un arma cargada con balas reales, que provocaron la tragedia.

La familia del actor, a través una cuenta en Twitter dedicada a su memoria, lamentó la muerte de Hutchins, ocurrida en un set de filmación, algo que consideraron jamás debería de repetirse.

Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza, y todos los involucrados en el incidente en Rust. Nadie debería ser asesinado por un arma en un set de filmación.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

Otro caso fue el del actor estadounidense Jon-Erik Hexum, quien murió en 1984 luego de dispararse en la cabeza con una pistola de utilería, ante la mirada de las personas que grababan la serie televisiva Cover Up.

Uds no se acuerdan pero en 1984, jugando a la ruleta rusa con una pistola de fogueo, se mató Jon-Erik Hexum en el set de la serie Modelo Masculino. Lo habíamos descubierto en la serie Viajeros que Atc pasaba los jueves de 1983 a las 19 hs. Lo de Brandon Lee=mafia #AlecBaldwin pic.twitter.com/ZU4rSkqWkv — Agent 99 (@Agent9933039251) October 22, 2021

En 2017, cuando se filmaba la segunda entrega de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds, una actriz de doblaje identificada como SJ Harris falleció a consecuencia de un accidente en su motocicleta, que se impactó contra un edificio.

No todos los accidentes en sets de filmación han terminado en muertes, pero sí en accidentes que pusieron en peligro la vida de varios actores, entre ellos Uma Thurman, quien sufrió una conmoción cerebral cuando su auto se estrelló mientras se grababa Kill Bill.