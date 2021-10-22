Alec Baldwin dispara arma de utilería en película y mata a una mujer

Autoridades del Condado de Santa Fe, Nuevo México, informaron que el actor y productor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería y una persona murió y otra más resultó lesionada en un set de grabación de una película de western.

A través de un comunicado, el condado de Santa Fe indicó que el actor Alec Baldwin accionó accidentalmente un arma de utilería y lesionó a dos personas y una de ellas murió.

🔴 #URGENTE | Confirman que el actor Alec Baldwin disparo accidentalmente con una pistola de utilería a dos personas, una de ellas resulto muerta, en el set de grabación de la película 'Rust'- NY Post. pic.twitter.com/bfvklcmbUO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 22, 2021

Debido a este incidente, que involucra al actor Alec Baldwin, la producción de la película del oeste "Rust", de la que también es productor, se detuvo mientras se realizan las investigaciones.

Un portavoz de Alec Baldwin indicó que fue un accidente en el set debido a la falla de una arma de utilería que es de hélices con focos.

Una persona murió durante filmación de película de Alec Baldwin

El alguacil de Santa Fe confirmó que una mujer de 42 años, quien era la directora de fotografía de la película, murió tras recibir el disparo de la arma de utilería.

Tras el incidente, servicios de emergencia trasladaron a la mujer a un hospital de la Universidad de Nuevo México vía aérea, sin embargo, murió.

Mientras que el segundo herido, un hombre de 42 años, recibió atención médica de inmediato por sus heridas causadas por el arma de utilería.

Santa Fe County New Mexico Sheriff confirms tonight actor Alec Baldwin shot two people today on a movie set with a prop firearm that would normally be loaded with blanks. A 42 yr old woman, the director of photography - is dead. The film’s director is hospitalized #alecbaldwin pic.twitter.com/JbwNw9nZJP — Todd McDermott (@wpbf_todd) October 22, 2021

La policía de Santa Fe indicó que el arma de utilería se usaba durante el rodaje de la película cuando ocurrió el incidente y que continuarán las investigaciones, sin embargo, no se han presentado cargos.

Según los investigadores, parece que la escena que se estaba filmando implicaba el uso de un arma de fuego de atrezo cuando se disparó.

Medios locales informaron que captaron a Alec Baldwin llorando afuera de la oficina del alguacil, aunque pidieron comentarios sobre el incidente en la película, él no dio declaraciones.

Autoridades indicaron que el accidente con el arma de utilería ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando se recibió el reporte a través del 911.

La filmación de “Rust” de Alec Baldwin estaba programa para continuar a inicios de noviembre, según indicó la Oficina de Cine de Nuevo México a través de un comunicado.