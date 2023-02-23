Alec Baldwin se declara inocente de homicidio involuntario en “Rust”

El actor estadounidense Alec Baldwin se declaró inocente del cargo de homicidio involuntario por la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchnis, quien recibió un disparo durante el rodaje de la película “Rust”, en Nuevo México.

Alec Baldwin comparecerá ante un juez el próximo viernes, por lo que entregó un escrito firmado ante el tribunal en el cual se declaró inocente del cargo que se le imputó.

La fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, acusó el mes pasado a Alec Baldwin y a Hannah Gutierrez-Reed, de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchnis.

Además, los fiscales rebajaron los cargos de homicidio involuntario contra los dos, lo que podría reducir su tiempo en la cárcel, en caso de encontrarlos culpables durante el juicio.

|Reuters

¿Cuánto tiempo puede pasar en la cárcel Alec Baldwin?

El actor Alec Baldwin y la armera Hanna Gutiérrez-Reed fueron acusados de dos delitos de homicidio involuntario, el cargo más grave conlleva una sentencia de cinco años de cárcel.

Sin embargo, la fiscal Carmack-Altwies presentó cargos modificados para Baldwin y Gutiérrez-Reed, eliminando la mejora de armas de fuego y reduciendo su posible sentencia de prisión de un mínimo de 18 meses de cárcel.

El actor de "30 Rock" siempre ha negado que sea responsable de la muerte Halyna Hutchnis por un disparo accidental durante el rodaje.

El disparo ocurrió cuando el revólver con el que estaba ensayando Baldwin disparó una bala real que mató a Hutchins. En sus declaraciones, el actor dijo que amartilló el revólver pero nunca apretó el gatillo y que era trabajo de Gutiérrez-Reed y otros profesionales de las armas asegurarse que estuviera descargado.

Gutiérrez-Reed testificó ante la agencia de seguridad laboral de Nuevo México (OSHA) el 7 de diciembre que el tiroteo podría haberse evitado si hubiera tenido más tiempo para entrenar a Baldwin. Ella dijo que tenía "mala forma" al usar el revólver.

