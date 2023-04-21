tva (1).png
Última hora

Rubén Rocha Moya anuncia su regreso como gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia y supuestos vínculos con el narcotráfico

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entrega a las autoridades de Estados Unidos

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entrega a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado debido a una investigación en su contra.

Alejandro Toledo se entrega a las autoridades de Estados Unidos
|Getty Images

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó la mañana de hoy 21 de abril a las autoridades de Estados Unidos para iniciar su proceso de extradición por una investigación sobre corrupción y lavado de dinero.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, el exmandatario peruano se presentó ante un tribunal federal de San José, al norte de California, y quedó a disposición de la policía estadounidense, debido a un mandato del juez Tomas Hixon, quien resolvió que Toledo debía presentarse este viernes antes las autoridades.

Previamente, Hixon rechazó una moción de reconsideración por el tribunal de apelaciones que analizaba un habeas corpus a favor de Alejandro Toledo, por lo que su extradición a Perú podría ser inmediata.

La procuradora Silvana Carrión confirmó que Estados Unidos se comunicó con el gobierno de Perú para pactar la entrega del expresidente; la fecha se dará a conocer en los próximos días.

¿De qué se acusa a Alejandro Toledo?

Alejandro Toledo es acusado de cargos por corrupción y lavado de dinero en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con las investigaciones, recibió más de 25 millones de dólares de la compañía para obtener contratos de obras públicas cuando era presidente de Perú.