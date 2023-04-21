Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entrega a las autoridades de Estados Unidos

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó la mañana de hoy 21 de abril a las autoridades de Estados Unidos para iniciar su proceso de extradición por una investigación sobre corrupción y lavado de dinero.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, el exmandatario peruano se presentó ante un tribunal federal de San José, al norte de California, y quedó a disposición de la policía estadounidense, debido a un mandato del juez Tomas Hixon, quien resolvió que Toledo debía presentarse este viernes antes las autoridades.

Previamente, Hixon rechazó una moción de reconsideración por el tribunal de apelaciones que analizaba un habeas corpus a favor de Alejandro Toledo, por lo que su extradición a Perú podría ser inmediata.

La procuradora Silvana Carrión confirmó que Estados Unidos se comunicó con el gobierno de Perú para pactar la entrega del expresidente; la fecha se dará a conocer en los próximos días.

🚨#ÚLTIMO | Alejandro Toledo en EXCLUSIVA desde San Francisco, Estados Unidos: "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel”.



A pocas horas de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, el expresidente declara. pic.twitter.com/7ks3s1ppz8 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 21, 2023

¿De qué se acusa a Alejandro Toledo?

Alejandro Toledo es acusado de cargos por corrupción y lavado de dinero en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con las investigaciones, recibió más de 25 millones de dólares de la compañía para obtener contratos de obras públicas cuando era presidente de Perú.

