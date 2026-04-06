“Una basura": Jóvenes de Alemania critican nuevas medidas que limitan viajes al extranjero

En medio de tensiones en Medio Oriente por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el gobierno de Alemania tomó una polémica medida: que los hombres en edad de combatir pidan permiso para salir del país por más de tres meses, entre otros requisitos. Ante ello, miles de jóvenes manifestaron su desacuerdo.

Nueva ley militar en Alemania: hombres de 17 a 45 años requerirán permiso para salir del país

La disposición afecta a los hombres de 17 a 45 años de edad y actualiza la ley de servicio militar en el país germano. El gobierno aprobó la modificación en 2025 y entró en vigor en enero de 2026, pero pasó desapercibido hasta que un periódico local lo publicó el viernes 3 de abril de 2026.

Alemania busca aumentar sus tropas locales, cumplir metas de la OTAN y reducir su dependencia histórica de Estados Unidos, mientras las tensiones con Rusia impulsan demandas de defensas más fuertes en Europa.

¿Por qué Alemania actualiza su servicio militar y restringe la movilidad?

Un vocero del Ministerio de Defensa enfatizó este lunes que el servicio militar en Alemania sigue siendo voluntario. Añadió que el ministerio elabora regulaciones específicas para exenciones y evita burocracia innecesaria.

"En caso de emergencia, debemos saber quién reside en el extranjero por periodos prolongados", mencionó el vocero en un correo electrónico, pero rechazó detallar cómo funcionará el proceso final. Políticos de la oposición criticaron al gobierno el fin de semana por generar confusión con la ley.

Marcha por la paz en Frankfurt: miles protestan contra la "coerción" del ejército

Este lunes 6 de abril, miles de jóvenes en Frankfurt hicieron una marcha por la paz. En la plaza Roemer, los inconformes portaron pancartas como “No al poder para nadie”, banderas de la paz y otro cartel con la frase en inglés “Make empathy great again” (“Hagan la empatía grande de nuevo”).

Los asistentes expresaron su indignación por la nueva norma. Rani Barakat, una participante, declaró: "Bueno, personalmente lo veo como un desarrollo negativo por varias razones. Pero lo que particularmente me impactó es que el ejército, o más bien, el servicio militar obligatorio, se asocia nuevamente con coerción. Primero te obligan a responderles. Luego, desde el próximo año, te obligan a someterte a un examen médico. Y ahora te obligan a registrarte si te quedas en el extranjero por más de tres meses".

Luis Elsen Messmer, otro manifestante, afirmó: "Bueno, creo que es absolutamente basura; es otra restricción a nuestros derechos. Nos queda claro que la guerra siempre implica restricciones a nuestros derechos —esta vez, nuestra libertad de movimiento. Lo vemos en todas partes: amplían los poderes policiales, por ejemplo. Eso es realmente basura, y es contra eso que luchamos aquí en la Marcha por la Paz".

