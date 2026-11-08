Miles de automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México tendrán que modificar sus actividades este lunes 9 de noviembre debido a las restricciones del programa Hoy No Circula, implementado para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida limitará la circulación de vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 o 2, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas. Por ello, quienes tengan previsto trasladarse en automóvil deberán revisar si están exentos o tendrán que buscar otra alternativa de transporte para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan este lunes 9 de noviembre?

Para saber si tu automóvil puede transitar, es necesario identificar tres características que determinan la restricción: el color del engomado, el último número de la matrícula y el holograma de verificación.

Este lunes, la medida contempla los siguientes vehículos:

Engomado: amarillo.

Terminación de placas: 5 y 6.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

En cambio, los automóviles con holograma 0 y 00 quedan fuera de la restricción habitual, siempre que no se active una contingencia ambiental que establezca medidas extraordinarias.

Por eso, revisar el calendario antes de salir puede evitar contratiempos durante los traslados y gastos innecesarios.

Especial Consulta qué autos no circulan este lunes en CDMX y Edomex: revisa engomados, placas, hologramas, horarios y multas del plan Hoy No Circula por contaminación ambiental.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el programa lo prohíbe puede convertirse en un golpe para el bolsillo. La sanción va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA de 2026, de 117.31 pesos, el importe se ubica entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.

Pero la multa no necesariamente será el único gasto. Dependiendo de las circunstancias de la infracción, el automóvil también podría ser trasladado a un depósito vehicular, lo que implicaría cubrir los costos correspondientes al arrastre de la grúa y el resguardo.

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

La restricción comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana donde funciona el programa.

En territorio mexiquense, entre las localidades contempladas se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.

Las restricciones también deben ser consideradas por quienes viven en el Estado de México y acostumbran trasladarse hacia la capital para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

Antes de emprender tu recorrido, consulta el calendario oficial del programa y mantente pendiente de los comunicados de las autoridades ambientales.

Una contingencia puede modificar las condiciones habituales y establecer restricciones adicionales.