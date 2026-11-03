Noviembre llega con cambios en el calendario de la verificación vehicular en CDMX y Edomex

La verificación vehicular CDMX y Edomex de noviembre 2026 tiene nuevos grupos de automovilistas que deben cumplir con este trámite obligatorio; los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 y 2 están en el último mes de su periodo para verificar, mientras que los autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0 comienzan su turno para obtener el holograma correspondiente.

De acuerdo con el calendario del segundo semestre de 2026, los conductores deben revisar el color de su engomado y el último número de sus placas para identificar cuándo les corresponde acudir al verificentro. Las fechas son importantes para evitar multas por realizar el trámite fuera del plazo establecido.

¿Qué autos deben verificar en noviembre de 2026?

Durante noviembre coinciden dos grupos de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México:



Engomado verde, placas 1 y 2: su periodo de verificación comenzó en octubre y concluye el 30 de noviembre de 2026.

Engomado azul, placas 9 y 0: su periodo inicia en noviembre y termina el 31 de diciembre de 2026.

Esto significa que los automovilistas con calcomanía verde tienen menos tiempo para completar el trámite, mientras que quienes portan la azul cuentan con noviembre y diciembre para hacerlo.

¿Qué necesitas para realizar la verificación vehicular?

Antes de acudir a un centro de verificación, es importante revisar que el automóvil no tenga adeudos pendientes por tenencia, multas de tránsito o sanciones ambientales.

Entre los documentos que debes preparar se encuentran:



Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación.

Constancia de verificación anterior.

También debes agendar una cita en el portal oficial de la entidad donde está registrado tu vehículo.

¿Qué vehículos están exentos de verificar?

No todos los automóviles tienen que realizar esta inspección. Entre las unidades que están exentas se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos de categorías I y II y aquellos con placas especiales de auto antiguo.

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¿Cuánto cuesta la verificación vehicular durante 2026?

El precio de la verificación vehicular depende del holograma que obtenga cada automóvil. Para este 2026, los conductores deberán pagar mil 197 pesos por el holograma 00, 610 pesos por el 0 y 469 pesos para los hologramas 1 y 2.

En el caso de los vehículos con distintivo Exento y D, el trámite es gratuito, mientras que la verificación voluntaria para obtener el holograma Exento tiene un costo de 630 pesos.

¡Evita multas! Los automovilistas que no realicen el trámite dentro del periodo correspondiente pueden recibir una sanción de 3 mil 519 pesos.