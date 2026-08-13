No salgas sin paraguas: Alertan por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de la CDMX
Se activa alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias y posible caída de granizo.
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la alcaldía Azcapotzalco.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 13/08/2026, en la demarcación: @AzcapotzalcoMx.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/SnSthLb1yl
Recomendaciones para prevenir riesgos ante la lluvia
Ante el pronóstico de lluvias la Ciudad de México, la La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil invita a la población a seguir las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:
- No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje
- Mantén limpias las coladera y banquetes
- Evita llamadas inundadas y maneja con intermitentes encendidos
- Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumula basura y hojarasca
Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil también lanzó una serie de sugerencias:
- Reduce la velocidad y aumenta la distancia al conducir.
- No cruces calles, ríos o zonas inundadas.
- Aléjate de árboles, postes y estructuras que puedan caer.
- Mantente atento a los avisos de las autoridades.
En breve más información...