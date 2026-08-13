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No salgas sin paraguas: Alertan por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de la CDMX

Se activa alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias y posible caída de granizo.

Alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en CDMX 13 de agosto
Alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en CDMX 13 de agosto|IA

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la alcaldía Azcapotzalco.

Recomendaciones para prevenir riesgos ante la lluvia

Ante el pronóstico de lluvias la Ciudad de México, la La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil invita a la población a seguir las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

  • No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje
  • Mantén limpias las coladera y banquetes
  • Evita llamadas inundadas y maneja con intermitentes encendidos
  • Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumula basura y hojarasca

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil también lanzó una serie de sugerencias:

  • Reduce la velocidad y aumenta la distancia al conducir.
  • No cruces calles, ríos o zonas inundadas.
  • Aléjate de árboles, postes y estructuras que puedan caer.
  • Mantente atento a los avisos de las autoridades.

En breve más información...

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