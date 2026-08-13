Alerta en la CDMX: Protección Civil lanza advertencia por fuertes lluvias y granizo en estas 5 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla en 5 alcaldías de la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por la intensificación de lluvias y posible caída de granizo en la CDMX.
Las alcaldías afectadas, según el comunicado, son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible #caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 12/08/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2026
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En un segundo comunicado, la misma Secretaría actualizó la información y agregó a más demarcaciones de la capital en la alerta amarilla.
Alcaldías de la CDMX en alerta amarilla:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del miércoles 12/08/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/0OSr0aOCBR— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2026
¿A qué hora lloverá en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que se esperan lluvias fuertes, de entre 15 y 29 mm, desde las 7:40 de la tarde y hasta las 10 de la noche.
Recomendaciones ante la lluvia
Aunque la lluvia es un fenómeno natural que no podemos evitar, sí se pueden evitar ciertas afectaciones en las calles, casas y edificios de la CDMX.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
Recomendaciones para los automovilistas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC recomienda:
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
En breve más información…