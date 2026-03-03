El calor en la Ciudad de México (CDMX) ha mantenido presencia la mayor parte del día, pero de acuerdo con el reporte de las autoridades, el frío se hará presente en al menos seis alcaldías con bajas temperaturas.

El reporte de este martes 3 de marzo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX advierte que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá más frío?

Para este miércoles 4 de marzo de 2026 se tienen previstas temperaturas de 4 a 6 grados en un horario de 01:00 a 08:00 horas, de acuerdo con el reporte de hoy.

Alcaldías con temperaturas de hasta 4 grados en CDMX

Álvaro Obregón

Cuajimalp

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco



La temperatura mínima de este martes 3 de marzo fue de 3.2 grados y se registró en la estación Topilejo, en Tlalpan.

¿Qué es la Alerta Amarilla por frío en CDMX?

La Alerta Amarilla por frío es cuando en la CDMX la temperatura será de entre cuatro y seis grados; además, puede haber lluvias ligeras y viento en la zona.

Ante ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Esta tarde prevalecerá ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia. Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel y al 555683 2222, informaron las autoridades.

Alertan de lluvias en CDMX el 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostica para mañana miércoles y el jueves chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX.