Un amanecer con temperaturas de 1 °C: regresa la doble alerta por frío en varias alcaldías de CDMX

Si creíste que el frío ya se había ido, recuerda el dicho: febrero loco y marzo otro poco. Aunque durante el día se siente bastante calor, la Ciudad de México (CDMX) continuará con amaneceres extremos, especialmente en las alcaldías donde se activó la alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas.

¿En dónde se activó la alerta por frío en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla, por temperaturas estimadas de 3 a 6 °C para este martes 3 de marzo, en las siguientes demarcaciones:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas zonas se esperan amaneceres muy fríos, especialmente en áreas montañosas y rurales.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 03/03/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



#PronósticoDelTiempo#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ulUupNVilr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 2, 2026

Alerta Naranja en Tlalpan por temperaturas cercanas a 1 °C

En el caso de la Alerta Naranja, se prevén temperaturas aún más bajas, por lo que esta medida se activó en:



Tlalpan

Aquí el termómetro podría descender por debajo de los 3 °C, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, sobre todo en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 03/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



#PronósticoDelTiempo#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NORFbEpeX8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 2, 2026

¿Hará calor este martes en CDMX?

Aunque amanezcamos como hielitos, para la tarde, el pronóstico del clima indica un aumento de la temperatura, con valores máximos de entre 25 y 27 °C, lo que generará un ambiente cálido a caluroso, especialmente en zonas céntricas de la ciudad.

Al anochecer, el termómetro volverá a descender de manera gradual, registrando temperaturas de 11 a 13 °C, dando paso a una noche fresca.

A nivel nacional, este martes se prevé un incremento en la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos, acompañados de posibles descargas eléctricas, en gran parte del territorio mexicano, incluyendo la capital del país.

Estas precipitaciones estarán asociadas a la entrada de humedad y a la interacción de sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de nubosidad.

Recomendaciones ante el frío extremo en CDMX

Abrigarse adecuadamente, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir alimentos y bebidas calientes.

Proteger a mascotas y plantas.

Mantenerse hidratados.

A lo largo de la tarde se recomienda usar ropa ligera, gorras o sombreros y aplicarse bloqueador solar para protegerse de los rayos UV, que alcanzarán niveles muy altos, especialmente alrededor del mediodía.