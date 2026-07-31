¿Los has visto? Ángel Aarón Noriega Román y Tadeo Tolentino Zetina desaparecieron en la CDMX: Alerta AMBER
Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a los menores de edad Ángel Aarón Noriega Román y Tadeo Tolentino Zetina.
Los menores de edad, Ángel Aarón Noriega Román y Tadeo Tolentino Zetina desaparecieron en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano Carranza. Se teme que puedan ser víctimas de un delito, por lo que las autoridades de la CDMX activaron la Alerta AMBER para agilizar su localización.
Ficha de búsqueda de Ángel Aarón Noriega Román
Ángel Aarón Noriega Román desapareció el 29 de julio, tiene 15 años y al momento de su desaparición vestía una playera blanca, unas bermudas beige y unos tenis blancos.
Se activa #AlertaAmber para localizar a Ángel Aarón Noriega Román, de 15 años, visto por última vez el pasado 29 de julio, en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/jJuyjnnCT7— Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 30, 2026
Ficha de búsqueda de Tadeo Tolentino Zetina
Tadeo Tolentino Zetina desapareció el 29 de julio. Tiene 14 años y mide 1,56. Al momento de su desaparición vestía una playera blanca, bermudas beige y tenis blancos. Tiene un lunar arriba de la ceja derecha y los dientes chuecos.
Se activa #AlertaAmber para localizar a Tadeo Tolentino Zetina, de 14 años, visto por última vez el pasado 29 de julio, en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/ThcuRbSgh0— Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 30, 2026
¿Por qué se llama Alerta AMBER en México?
El Protocolo Alerta AMBER fue instituido en los Estados Unidos ante la desaparición de la niña Ámber Hagerman quien posteriormente se supo fue víctima de secuestro y encontrada sin vida. México lo adopta como un Protocolo Nacional.