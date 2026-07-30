Desaparecen en CDMX Roberto León Barajas y Andrea Cortes Crisanto: Alerta AMBER

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de los menores de edad Roberto León Barajas y Andrea Cortes Crisanto. Se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que solicitamos el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero a la brevedad.

Ficha de búsqueda de Roberto León Barajas

Roberto León Barajas tiene 10 años, desapareció en la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano Carranza. Vestía una playera blanca, bermudas beige y tenis blancos al momento de su desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Roberto León Barajas de 10 años, visto por última vez el pasado 28 de julio, en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/oElNes1vBZ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 30, 2026

Ficha de búsqueda de Andrea Cortes Crisanto

Andrea Cortes Crisanto tiene 15 años, desapareció en la colonia Barrio San Lorenzo de la alcaldía Xochimilco. Como señas particulares tiene una cicatriz en la frente, una perforación en la mejilla derecha y otra en la nariz del lado izquierdo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Andrea Cortes Crisanto, de 15 años, vista por última vez el pasado 25 de julio, en la colonia Barrio San Lorenzo, alcaldía Xochimilco. pic.twitter.com/pjMomA8mLq — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 30, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER?

La Alerta Amber es un sistema nacional de notificación urgente para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en riesgo inminente de sufrir un daño grave.

Para consultar avisos vigentes o reportar un caso, puedes visitar el sitio oficial de la Alerta Amber - FGR.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Difusión masiva: Se transmite de manera inmediata por televisión, radio, mensajes de texto, redes sociales y medios electrónicos.

Participación ciudadana: Busca que la sociedad y las autoridades trabajen juntas para ver, escuchar y aportar datos útiles.

Requisitos de activación: Se aplica cuando la persona es menor de edad, hay datos claros de su identidad y se confirma un riesgo alto para su vida