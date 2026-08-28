Kevín y Edgar salieron de su casa y desaparecieron en el municipio de Tecámac: activan Alerta Amber en Edomex

En el Estado de México (Edomex) dos familias piden apoyo de la ciudadanía para encontrar a Kevín y a Edgar, dos menores que desaparecieron en calles de Tecámac, lo que llevó a la activación de la Alerta Amber.

La Fiscalía mexiquense compartió la ficha de búsqueda, para localizar a Kevín Israel González López, de 17 años, que salió de su casa el pasado 3 de agosto y desde ese momento no se sabe nada de él.

El adolescente mide 1.53 y es de complexión delgada, el día que lo vieron por última vez usaba pants y playera negros, así como una sudadera negra con capucha.

Una de sus señas particulares es un tatuaje en el antebrazo izquierda, con el nombre "Kevín", y otro tatuaje con forma de la boca del Jocker, en la mano izquierda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/OrQC13byTG — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 28, 2026

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Edgar, en Edomex?

La Fiscalía de Edomex también pide apoyo para localizar a Edgar Uriel Reyes Pérez, de 13 años, quien está desaparecido desde el 25 de agosto, luego de salir de su domicilio ubicado en Tecámac.

Ese día vestía un pants azul y una playera del mismo color, así como tenis negros y una gorra verde. Su familia confirmó que tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo y otra en medio de la frente.

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Desaparece otro menor en el Estado de México y activan Alerta Amber

Las autoridades de Edomex también buscan al pequeño Héctor Aldama Alarcón, de un año de edad, quien desapareció desde el 22 de agosto en el municipio de Toluca.

El bebé estaba vestido con un mameluco gris y tenis azules con blanco; como seña particular se reportó una cicatriz por herida en el labio superior.

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Cualquier dato que ayude a localizar a los menores puede reportarse al 911 o con Locatel Edomex, al (722) 167 88 08. También están disponibles los números de la Alerta Amber: 800 00 854 00 y 800 89 029 40.

