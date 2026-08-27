Jessica Tut Reyes, de 16 años, salió de su casa en Edomex y desapareció; activan Alerta AMBER

Jessica Tut Reyes, de 16 años, desapareció al salir de su casa en Naucalpan, en el Estado de México. La joven desapareció el 19 de agosto de 2026, por lo que las autoridades locales emitieron la Alerta AMBER para poder localizarla.

La adolescente tiene 1.50 metros de estatura, complexión delgada, cara alargada, tez morena clara, cejas delgadas, cabello negro lacio, nariz recta, ojos café oscuro medianos, labios delgados, boca chica, mentón oval.

La joven viste sudadera amarilla con franjas blancas, pantalón de mezclilla azul marino, tenis blancos con rayas moradas con brillos y mochila color negro.

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¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cómo se activa?

La Alerta AMBER es un mecanismo de apoyo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en casos considerados graves. Su principal objetivo es involucrar a la comunidad para obtener información que ayude a localizar al menor y lograr su regreso sano y salvo.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Cuando se activa una Alerta AMBER, la información sobre el menor desaparecido se difunde a través de distintos medios y dispositivos para ampliar el alcance de la búsqueda.

Las alertas pueden transmitirse por radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER en México?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER se encuentra disponible el número de cobertura nacional 800 00 854 00, que brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público de su localidad para contribuir a agilizar el proceso de activación.

De acuerdo con la información proporcionada, la alerta se activa de manera inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor.

