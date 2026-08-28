Obligaron a niños desaparecidos sacar 9 mil pesos semanales en recicladora de basura en Tultitlán

Primero fueron reportados como desaparecidos y después los obligaron a trabajos forzados en una recicladora de basura en el municipio de Tultitlán, Estado de México, para generar ganancias de casi 5 mil pesos a la semana.

Las víctimas eran menores de edad. Entre ellas, había dos pequeños que contaban con ficha de desaparición desde el 2023, pero el padre de uno de ellos nunca la dio de baja para seguir explotándolo.

Rescatan a cuatro menores en recicladora en Tultitlán

El caso comenzó a ser investigado y las autoridades procedieron a catear el predio ubicado en Sierra de Guadalupe Buenavista de este municipio.

Hasta la recicladora llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Al ingresaron se percataron que había cuatro menores de 7, 9, 10 y 12 años de edad, respectivamente, quienes eran posibles víctimas del delito de trata de personas y detuvieron a un hombre y una mujer.

Menor explotada era obligada a trabajar en vacaciones

Una denuncia que llegó a la Fiscalía del Edomex señala que desde enero del 2025, una menor de 13 años, fue obligada por su madre Tania “N” a trabajar separando y cargando materiales de reciclaje al interior de un negocio propiedad de su pareja José Andrés “N”

La menor debía trabajar de 2 a 6 de la tarde de domingo a viernes. La explotación no terminaba ahí, pues los sábados y temporada vacacional trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

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Niña era violentada si no obedecía para trabajar en la recicladora

De acuerdo con la investigación, si la menor se negaba a trabajar, era violentada psicológica y físicamente por ambos; situación que también le ocurría a sus dos hermanos menores de edad.

Tania “N” y José Andrés “N” ganaban 4 mil a 9 mil pesos semanales a costa del trabajo de los menores.

Hijos de sujeto detenido fueron reportados como desaparecidos

Las víctimas eran cuatro menores de edad, dos de ellos hermanos de la niña de 13 años y dos más de 7 y 10 años, hijos de José Andrés “N”.

De estos dos últimos, ambos contaban con ficha de desaparición desde diciembre del 2023, la cual no se había dado de baja, misma que habría sido levantada por el propio José Andrés “N”, quien nunca informó a la autoridad de la localización de sus pequeños.

Los cuatro menores tenían lesiones en diversas partes del cuerpo, principalmente en manos y manifestaron que “trabajaban en el reciclaje de basura”.

Los menores quedaron bajo el resguardo del DIF municipal en espera del informe de redes de apoyo, para en su caso, establecer qué familiares asumirán su resguardo.

Rescatan animales tras cateo en recicladora en Tultitlán

Tania “N” y José Andrés “N” ahora son investigados por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.

Durante el cateo también fueron rescatados seis porcinos, cinco aves, una iguana, una cabra y un perro. La mujer fue ingresada al Centro Penitenciario de Tlalnepantla y José Andrés “N” al de Cuautitlán.

En caso de ser declarados responsables del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión.

