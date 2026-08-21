Desaparecieron los hermanitos José Fernando y Diego Yair González Vázquez: Alerta AMBER CDMX

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización del menor José Fernando González Vázquez de 4 años y su hermano Diego Yair de 6 años.

Fueron vistos por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la alcaldía Coyoacán en compañía de su madre Yoselin Vázquez González el día 19 de agosto.

Ficha de búsqueda de José Fernando González Vázquez

José Fernando González Vázquez vestía una playera de manga larga color rojo, pants color azul y zapatos negros.

Se activa #AlertaAmber para localizar a José Fernando González Vázquez, de 4 años, visto por última vez el pasado 19 de agosto, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/VeSuumQkCu — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 21, 2026

Ficha de búsqueda de Diego Yair González Vázquez

Diego Yair González Vázquez vestía un pantalón azul, playera manga larga roja y tenis azules al momento de su desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Diego Yair González Vázquez, de 6 años, visto por última vez el pasado 19 de agosto, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/9MTyGOFEL1 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 21, 2026

¿Cuánto tiempo dura la Alerta AMBER?

No tienes que esperar ningún tiempo ni 72 horas; la Alerta Amber se debe activar de forma inmediata al reportar la desaparición de un menor.

Es inmediato: Las primeras horas son las más importantes para encontrar a un menor, por lo que la denuncia y activación deben hacerse sin demora.

Una vez emitida, la alerta se mantiene activa de manera intensiva por un plazo de 72 horas de difusión masiva.

El aviso se apaga antes o después de ese tiempo si el menor aparece, si se confirma que no está en peligro o si la exposición pone en riesgo su integridad.