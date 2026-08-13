Meredi, de 14 años, desapareció en León; emiten Alerta AMBER para dar con su paradero

Meredi Sánchez Hernández, de 14 años de edad, desapareció el 10 de agosto de 2026 en León, Guanajuato, por lo que las autoridades de la entidad emitieron una Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

La joven tiene estatura de 1.53 metros, cabello lacio pelirrojo y ojos redondos color café oscuro. Vestía blusa guinda y short amarillo. Como señas particulares, la adolescente tiene una cicatriz en el labio superior.

Debido a que es menor de edad, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato teme que sea víctima de algún delito, por lo que pide a la ciudadanía que, en caso de ver a Meredi Sánchez Hernández, no tome acción alguna, y se comunique a los números 911 o al 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Meredi Sánchez Hernández de 14 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/7xXxjW1rJl — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 12, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cómo se activa en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de apoyo para la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, principalmente en aquellos casos considerados de mayor gravedad. Su objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda para contribuir a que el menor pueda ser localizado y regresado sano y salvo.

Estas alertas pueden difundirse a través de distintos medios, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se puede realizar una llamada al número telefónico 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público de su localidad para contribuir a agilizar el proceso correspondiente.

