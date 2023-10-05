ALERTA AMBER: Cristofer fue sacado de su casa con engaños por desconocidos en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León activó la Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar al menor de 13 años, Cristofer Luciano Gregorio, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Allende.

El menor Cristofer Luciano Gregorio fue visto por última vez el miércoles 4 de octubre en la comunidad de Lazarillos de Abajo en el municipio de Allende.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, las características físicas de Cristofer son cabello negro, lacio y corto, tez morena, ojos en color café oscuro, nariz y boca mediana, además mide 1.50 metros y es de complexión delgada.

En cuando a sus señas particulares refirieron que tiene una cicatriz en el costado izquierdo y no se refirieron padecimientos y tampoco la ropa que viste.

La ficha indica que "se activa la presente ALERTA AMBER en favor del adolescente Cristofer Luciano Gregorio, derivado de las investigaciones se establece que el adolescente fuera sacado de su entorno con engaños por personas desconocidas y es posible que salga del Estado".

Por las condiciones de la desaparición, edad y tiempo transcurrido, el adolescente desaparecido pudiera encontrarse en peligro inminente", refiere.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer ante la desaparición de un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.