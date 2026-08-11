Desapareció en la Gustavo A. Madero la menor Fernanda Surikey Juan Corona: Alerta AMBER

Las autoridades de la CDMX activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de la menor Fernanda Surikey Juan Corona quien fue vista por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se teme que pueda ser víctima de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Fernanda Surikey Juan Corona

Fernanda Surikey Juan Corona tiene 14 años, mide 1.45m y vestía una playera blanca y shorts de mezclilla al momento de su desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Fernanda Surikey Juan Corona, de 14 años, vista por última vez el pasado 10 de agosto, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/pFGotcgDat — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 11, 2026

¿Cómo activar una Alerta AMBER?

Para activar una Alerta AMBER en México, debes acudir de inmediato a la fiscalía local, al Ministerio Público o comunicarte al 911.

No necesitas esperar 72 horas tras la desaparición, la persona desaparecida debe ser menor de 18 años y correr un riesgo grave.

Pasos y requisitos para la activación de la Alerta AMBER

Denuncia inmediata: Acude a la fiscalía o centro de justicia más cercano (en la capital, puedes consultar el portal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX) sin ningún plazo de espera.

Datos obligatorios: Proporciona nombre, edad, sexo, señas particulares y padecimientos o discapacidades del menor.

Información de contexto: Entrega descripción de la ropa que vestía, última vez visto, vehículos o personas involucradas.

Fotografía reciente: Lleva una imagen clara y reciente del niño, niña o adolescente.