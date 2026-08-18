Desaparecieron las niñas Esmeralda Guadalupe Mares Alcacio y Kimberly Citlali Hernández Montelongo en León: Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para localizar a las niñas Esmeralda Guadalupe Mares Alcacio y Kimberly Citlali Hernández Montelongo que desaparecieron el 16 de agosto en la ciudad de León.

Se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Esmeralda Guadalupe Mares Alcacio

La pequeña Esmeralda Guadalupe Mares Alcacio tiene 13 años, mide 1.4m de estatura, tiene los ojos café oscuro y el cabello castaño lacio.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Esmeralda Guadalupe Mares Alcacio de 13 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/qCEu93JAka — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 17, 2026

Ficha de búsqueda de Kimberly Citlali Hernández Montelongo

La menor Kimberly Citlali Hernández Montelongo tiene el cabello lacio y castaño, los ojos alargados y mide 1.4m de estatura. Como señas particulares tiene pecas en la nariz y en los pómulos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Kimberly Citlali Hernández Montelongo de 13 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/OmLw6JUyq0 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 17, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER y por qué se llama así?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de emergencia que se usa para difundir masivamente información sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir un daño grave.

Se llama así en honor a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada y asesinada en Arlington, Texas, en 1996.