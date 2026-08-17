Mia Alexandra, bebé de 6 meses, desapareció en Nayarit; activan Alerta AMBER

Mia Alexandra Moreno Barragán desapareció el 16 de agosto de 2026 en Compostela, Nayarit, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor apenas tiene 6 meses de edad, tiene cabello lacio castaño claro, ojos castaño carol, 55 centímetros de estatura y 7 kilogramos de peso; como señas particulares, tiene una mancha roja en el brazo derecho.

La menor llevaba un vestido verde con flores rosas, diadema color beige con moño y un babero blanco con rosa al momento de su desaparición.

La bebé fue vista por última vez en la localidad de Peñita de Jaltemba, acompañada de su padre, Rubén de Jesús Moreno Castillo, y su tía Laura Elvira del Carmen Moreno Castillo. Debido a su edad, las autoridades temen que sea víctima de un delito, por lo que piden informar al número telefónico 55 53 46 25 16 en caso de tener información sobre su ubicación.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER se ponen en marcha ante casos graves relacionados con la desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda del menor para contribuir a su localización y lograr que regrese sano y salvo.

Para ampliar el alcance de la búsqueda, las alertas pueden difundirse a través de distintos medios, como radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos que cuentan con mecanismos para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER se encuentra implementado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México se puede realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente para agilizar el procedimiento.

La activación de la alerta se realiza de manera inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad y se cumplen las condiciones necesarias para poner en marcha el mecanismo de búsqueda.

