Dylan Nicole tiene 17 años y está desaparecida en Veracruz; se activó la Alerta Amber

Buscan en el estado de Veracruz a una joven de 17 años, identificada como Dylan Nicole Fernández Gutiérrez. Ya se activó la Alerta Amber para su localización.

De acuerdo con la información oficial vertida en el reporte, la ciudadana, de origen mexicano, nació el 5 de enero de 2019. La última ocasión en que se tuvo conocimiento de su ubicación exacta fue el pasado 17 de enero de 2026, cuando se encontraba en la región costera de la entidad.

El extravío ocurrió específicamente en la zona de Zempoala, una comunidad que forma parte de la jurisdicción del municipio de Úrsulo Galván. Tras tres días de desconocer su paradero, los hechos fueron notificados formalmente ante las instancias correspondientes el veinte de enero de dos mil veintiséis. Desde ese momento, se ha difundido su descripción física para facilitar su pronta localización, subrayando que no se ha obtenido ninguna pista sobre su paradero actual desde que fue vista por última vez en la mencionada localidad veracruzana.

En cuanto a sus características físicas, Dylan Nicole posee una estatura de 1.65 y un peso aproximado de sesenta y cinco kilogramos. Su fisonomía se distingue por tener un rostro de forma circular y una tonalidad de piel morena clara.

Sus rasgos faciales incluyen una nariz de perfil recto, acompañada de una boca de dimensiones pequeñas y labios finos o delgados. Sus ojos son de una coloración café oscura, mientras que su cabellera es de tono castaño oscuro, con una longitud que alcanza el nivel de los hombros.

La preocupación de quienes han emitido el reporte radica en la posibilidad de que la integridad personal de la joven se encuentre bajo algún tipo de riesgo.

Debido al tiempo transcurrido desde su desaparición en Úrsulo Galván, existe el temor fundado de que Fernández Gutiérrez pueda estar siendo objeto de alguna conducta ilícita o víctima de la ejecución de un crimen.

Por esta razón, la documentación oficial enfatiza la relevancia de recopilar cualquier dato que ayude a dar con su paradero, dado que hasta la fecha de publicación del informe, no se cuenta con información que permita establecer dónde se encuentra.

La descripción detallada de su fisonomía, desde su tez morena clara hasta su cabello castaño a los hombros, busca que la población identifique a la joven que ha dejado de ser vista en la localidad de Zempoala.

La cronología de los eventos marca un periodo crítico desde el 17 de enero hasta la formalización de la denuncia el día veinte, manteniendo la búsqueda activa en todo el municipio y áreas colindantes para prevenir que el bienestar de la menor se vea vulnerado de forma definitiva.

