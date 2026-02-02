¡Activan Alerta Amber en Edomex! Bebé de 1 año desaparece en calles de Tlalnepantla; temen por su seguridad
La bebé de tan solo 1 año de edad desapareció desde el mes de enero 2026, cuando fue sustraída de su núcleo familiar; familiares temen por su seguridad.
¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México (Edomex) tras la desaparición de María Elena, una bebé de 1 año; familiares la buscan con urgencia.
En caso de tener información que ayude a encontrar a la menor de edad, comunícate directamente con la Fiscalía del Edomex .
María Elene fue sustraída de su núcleo familia en enero 2026
María Elena Carbajal Reyes, bebé de 1 año de edad, desapareció el pasado 21 de enero 2026, cuando fue sustraída de su núcleo familiar, desde ese entonces no se sabe nada de ella.
Estas son las características clave para encontrarla:
- Mide 0.65 metros y pesa 17 kilogramos.
- Tez apiñonada, cara redonda y complexión delgada.
- Ojos grandes y de color café oscuro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.
- Cabello lacio y castaño: cejas delgadas.
El día de su desaparición, María Elena, saló de su domicilio vestía con una sudadera de color gris, rosa y negro, pants color negro y tenis gris con rosa.
Familiares temen por su integridad, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/df6t3llAoo— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 2, 2026
En caso de tener más información sobre la bebé de 1 año, comunícate a los siguientes números:
- 911
- (55) 56581111 - Locatel D.F
- (722) 167 99 08 - Locatel Edomex
¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?
La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?
Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:
- Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber
- Nombre completo del menor
- Fotografía del menor
- Sexo
- Edad
- Lugar dónde sucedieron los hechos
- Lugar dónde fue visto la última vez
- Características físicas
- Señas particulares
- Ropa que usaba
- Padecimientos
- Especificar si tiene alguna discapacidad
- Descripción del hecho
La #AlertaAmber es una red que involucra autoridades, medios y sociedad para emitir cédulas de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo por motivo de su desaparición.— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 28, 2026
Conócela. pic.twitter.com/HYpnMbSvbO