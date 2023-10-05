Para apoyar las labores de búsqueda de menores de edad desaparecidos, México implementó la Alerta Amber, pero ¿cómo funciona y cómo se activa?

En mayo de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México implementó este programa con el fin de que los trabajos de localización inicien de inmediato y no después de 72 horas como antes funcionaba la búsqueda de personas.

Esta herramienta de difusión está enfocada únicamente en la recuperación de adolescentes y niños que se encuentren en riesgo. Todos los niveles de Gobierno participan.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Una vez que los familiares reportan a un pequeño u adolescente desaparecidos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual evalua el caso y activa la Aleta Amber.

Dentro de las instituciones que participan en el programa está la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de Seguridad, Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, entre otras.

#DóndeEstá | Gabriela Hernández Alvarado fue vista por última vez el pasado 2 de octubre en #Tlalpan, #CDMX



Ayúdala a volver a casa. Tu colaboración puede hacer la diferencia.@Jenny_Garl con el reporte pic.twitter.com/xnrFOY8jxn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

¿Qué se necesita para activar la Alerta Amber?

Dentro de los requisitos para activar la Alerta Amber se encuentra que el menor tiene que estar en peligro inminente, no localización, desaparición, secuestro o trata de personas.



La persona debe tener menos de 18 años.

Tener información del menor, ropa, señas particulares, descripción de persona sospechosa.

Describir las circunstancias de los hechos.

Fecha y lugar donde fue visto por última vez.

Acudir a la Fiscalía General de Justicia o Ministerio Público para reportar la desaparición.

En caso de no reunir los requisitos, las autoridades correspondientes se encargaran de llevar a cabo las acciones de búsqueda.

¿Cómo surgió la Alerta Amber?

Esta alerta nació para conmemorar a Amber Hagerman, una pequeña de 9 años que fue secuestrada mientras pasaba en bicicleta en Arlington Texa, posteriormente fue asesinada. Actualmente significa America 's Missing: Broadcast Emergency Response.

En un inicio fue implementado en Dallas-Fort Worth. México fue el primer país en toda latinoamérica en adoptar el programa de Alerta Amber. Para reportar a una persona desaparecida los ciudadanos pueden llamar al Locatel 55-56-58-11-11.