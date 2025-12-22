ALERTA AMBER: Sustraen a Sophia Leilany en Valle de Chalco, Edomex; tiene 2 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado de manera urgente el protocolo Alerta Amber para localizar a la pequeña Sophia Leilany Pérez Saavedra, de apenas 2 años de edad. La activación de esta alerta responde a una situación de alto riesgo, ya que el reporte oficial confirma que la menor fue sustraída en el municipio de Valle de Chalco.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con número de reporte AAEM/1031787/2025, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025; sin embargo, la denuncia formal y la emisión de la alerta se realizaron hasta el 19 de diciembre, dos días después del incidente.

Estas 48 horas de diferencia son críticas en los protocolos de búsqueda, por lo que las autoridades han intensificado la difusión de su imagen para intentar recuperar el tiempo perdido y dar con su paradero.

"La niña fue sustraída": Alerta máxima en Valle de Chalco

A diferencia de los reportes por extravío, la ficha de Sophia Leilany es explícita al señalar en el resumen de los hechos que "la niña fue sustraída". Esto indica la intervención directa de una o más personas que la separaron de su entorno, elevando significativamente el nivel de peligro.

El municipio de Valle de Chalco, ubicado en la zona oriente del Estado de México, es el foco principal de la investigación. Las autoridades advierten que, dada su corta edad, Sophia no tiene capacidad para protegerse ni pedir auxilio, por lo que se teme por su integridad y existe la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.

La colaboración de los vecinos de Valle de Chalco y zonas aledañas como Chalco, Ixtapaluca o la Ciudad de México es vital.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/JqNuiJiInz — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 20, 2025

Alerta Amber en Edomex: Buscan a Sophia Leilany

Para facilitar su identificación, la Fiscalía ha proporcionado detalles muy específicos sobre la apariencia de Sophia. Aunque muchos niños de 2 años pueden parecerse, Sophia tiene rasgos distintivos que la hacen reconocible:

Rasgos Físicos:



Edad: 2 años (Fecha de nacimiento: 04 de enero de 2023).

2 años (Fecha de nacimiento: 04 de enero de 2023). Estatura: 0.90 metros (90 cm).

0.90 metros (90 cm). Peso: 15 kilogramos.

15 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Castaño oscuro y ondulado.

Castaño oscuro y ondulado. Ojos: De color negro y grandes.

De color negro y grandes. Labios: Gruesos.

Señas Particulares Clave:



Hoyuelos en las mejillas, visibles especialmente cuando sonríe o hace gestos. Dos lunares en el brazo derecho; la ficha detalla que uno es más oscuro que el otro, un detalle minucioso que podría confirmar su identidad.

La ropa que portaba al momento de ser sustraída es muy característica y podría llamar la atención. Sophia vestía:



Un mameluco de algodón de color rosa , el cual tiene un estampado floreado y la imagen de una muñeca .

, el cual tiene un estampado y la . Calzaba unas chanclas de plástico de color rosa.

La Fiscalía del Estado de México hace un llamado enérgico a la sociedad. Si usted vio algo el 17 de diciembre en Valle de Chalco, o ha visto a una niña con estas características y vestimenta en los días recientes, por favor comuníquese de inmediato. No tome acciones por su cuenta que puedan poner en riesgo a la menor, pero sí reporte la ubicación a las autoridades.

Líneas de contacto oficiales y anónimas:

