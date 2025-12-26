Buscan a María de Jesús y Dulce Ariana, desaparecidas en Guanajuato, activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el protocolo Alerta Ambrt tras la desaparición de dos menores de edad, María de Jesús, y Dulce Ariana, en los municipios de Celaya y León. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

María del Jesús desapareció en Celaya desde el 23 de diciembre en Celaya

El primero de los casos corresponde a María de Jesús Pescador Mora, de 14 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 23 de diciembre en el municipio de Celaya . Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.40 metros, pesa 45 kilogramos y posee cabello rizado color negro, además de tener ojos redondos café oscuro. Es importante destacar que como señas particulares presenta una cicatriz en la pantorrilla derecha, así como tatuajes con leyendas no especificadas visibles en el cuello, el antebrazo y la misma pantorrilla.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María de Jesús Pescador Mora de 14 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/0hwAqrFZ92 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 25, 2025

Buscan a Dulce Ariana, desaparecida en León el 25 de diciembre

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en la ciudad de León a Dulce Ariana Martínez Botello, de 15 años. Sus características físicas incluyen cabello castaño oscuro de tipo ondulado, ojos redondos color café oscuro, una estatura de 1.60 metros y un peso aproximado de 58 kilogramos. En su caso, el rasgo distintivo principal para reconocerla es una cicatriz ubicada en el lado derecho de la boca.

Ella usaba una sudadera azul, pantalón negro, blusa y tenis blancos. "Se teme por su edad dada su minoría de edad y que pueda ser víctima de algún delito", se puede leer en ambas fichas de búsqueda.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Dulce Ariana Martínez Botello de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/Lgma71fBkv — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 25, 2025

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de las dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de emergencia 911 o a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368 62 42), pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.