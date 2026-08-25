Luiza desapareció con su madre en Guanajuato; activan Alerta AMBER para encontrarla

Luiza Bernal Floriano, de 6 años de edad, desapareció en León, Guanajuato, el 21 de agosto de 2026. Las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para poder localizarla.

La menor de edad tiene triple nacionalidad: brasileña, mexicana y española. Tiene 1.15 metros de estatura, cabello castaño claro y lacio, así como ojos verdes. Como señas particulares, le faltan algunos dientes.

La niña fue vista por última vez acompañada de su madre en León. Las autoridades temen que, debido a su edad, pueda ser víctima de algún delito, por lo que piden a la ciudadanía que, si cuentan con información de su paradero, se comuniquen al teléfono 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Luiza Bernal Floriano de 6 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/b9iGN05oog — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 23, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER? Esto debes saber

La Alerta AMBER es un mecanismo que se utiliza en los casos más graves de desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda para contribuir a localizar al menor y lograr que regrese sano y salvo.

Una vez activada, la alerta puede difundirse a través de diferentes medios, entre ellos la radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER tiene presencia en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Luiza Bernal Floriano de 6 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/b9iGN05oog — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 23, 2026

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público de su localidad para agilizar el proceso correspondiente.

La activación de la alerta ocurre cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad y se considera necesario difundir el caso para colaborar en su localización.

