Dulce Ivette desapareció en Hidalgo; emiten Alerta AMBER para localizarla

Dulce Ivette Romero Hernández desapareció el 29 de agosto de 2026 en Huejutla de los Reyes, en el estado de Hidalgo, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven de 17 años tiene 1.48 metros de estatura, 40 kilogramos de peso, cabello negro largo y lacio, ojos café oscuro.

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo emitió la Alerta AMBER, debido a que temen que sea víctima de un delito, ya que Dulce Ivette es una menor de edad.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER busca movilizar a la comunidad ante la desaparición de un menor de edad. Para ello, la información se distribuye a través de diferentes canales, como estaciones de radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de avisos.

El propósito es que un mayor número de personas conozca el caso y pueda aportar información que ayude a encontrar al menor.

El sistema de Alerta AMBER se encuentra presente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER en México

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00.

Esta línea está disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para atender los casos relacionados con la desaparición de menores.

Además, los familiares de la persona desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad con el objetivo de agilizar el proceso.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

