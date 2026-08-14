Desapareció la pequeña de 12 años Victoria Villegas Martínez: Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a la menor de 12 años Victoria Villegas Martínez desapareció el pasado 12 de agosto en la colonia Moctezuma 2a Sección de la alcaldía Venustiano Carranza. Se teme que pueda ser víctima de un delito por lo que solicitamos el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Mide 1.59m de estatura y al momento de su desaparición vestía una pijama short y una playera de muñecas. Como señas particulares tiene un lunar en la sien del lado izquierdo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Victoria Villegas Martínez, de 12 años, vista por última vez el pasado 12 de agosto, en la colonia Moctezuma 2A Sección, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/AL6Db5NR6w — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 14, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER y por qué se llama así?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de emergencia que se usa para buscar y encontrar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos que corren un peligro grave. Se llama así en honor a Amber Hagerman, una niña de nueve años que fue secuestrada y asesinada en Texas, Estados Unidos, en el año 1996.

¿Qué pasa cuando se activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la Alerta AMBER, se pone en marcha un mecanismo de difusión masiva e inmediata para buscar y localizar a una niña, niño o adolescente que se encuentra en un riesgo inminente de sufrir un daño grave.

Acciones inmediatas al activarse

Difusión masiva: Se emite y comparte una ficha oficial con la fotografía, datos generales, señas particulares y las circunstancias de la desaparición a través de medios de comunicación (televisión, radio), redes sociales, pantallas electrónicas y teléfonos celulares.

Movilización de autoridades: Se coordinan de manera urgente las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los distintos órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

Participación ciudadana: Se solicita a la sociedad prestar atención a los datos difundidos y reportar cualquier pista o avistamiento al número de emergencia (como el 911).