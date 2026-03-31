Activan Alerta Amber por dos hermanitos desaparecidos en Tecámac, Edomex: Emily y Dorian no han vuelto a casa

Activan Alerta Amber en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex) tras la desaparición de dos hermanitos, Emily Noreli y Dorian Abdiel Bautista Hernández, ambos fueron vistos por última vez desde mediados de marzo.

Aunque los hechos ocurrieron el día 15, el reporte formal y la activación de la Alerta Amber se realizaron este 27 de marzo, lo que aumenta la urgencia de difundir sus imágenes y datos para encontrarlos lo antes posible.

Activan Alerta Amber en el Edomex por pequeña niña de 6 años

Emily es la mayor de los dos hermanos. Tiene 6 años y cuenta con una estatura aproximada de 1.20 metros. Es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello castaño y ondulado. Sus ojos son grandes y de color café oscuro, enmarcados por cejas pobladas.

La pequeña desapareció en la colonia Haciendas del Bosque, no se especificó la ropa que vestía, pero con la descripción de sus características físicas es un rasgo clave para identificarla.

Activan Alerta Amber por niño de 4 años

Dorian tiene apenas 4 años de edad. Es un niño pequeño, de 1.10 metros de estatura, tez morena y complexión delgada. A diferencia de su hermana, su cabello es lacio y sus ojos café oscuro son más chicos. Tiene cejas pobladas y una nariz recta.

Al igual que su hermanita, se desconoce el tipo de ropa que vestía cuando desapareció, lo que conierte las imágenes de sus caritas y la descripción de su aspecto, como la herramienta principal para reconocerlos.

Niños desaparecidos en Haciendas del Bosque, Tecámac

El lugar de los hechos quedó registrado en la colonia Haciendas del Bosque, una zona habitacional de Tecámac donde se les vio por última vez el pasado 15 de marzo. La fiscalía estatal ha emitido los reportes AAEM/1033200/2026 y AAEM/1033201/2026, advirtiendo que la integridad de ambos menores está en riesgo inminente.

Se teme que los hermanitos puedan ser víctimas de algún delito, por lo que cada minuto que pasa es vital para su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/OE8Fj5qhfT — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 30, 2026

Niños con Alerta Amber activa no cuentan con descripción de señas particulares

A diferencia de otros niños desaparecidos donde hay cicatrices, los hermanos Bautista Hernández no cuentan con señas particulares específicas, lo que vuelve más necesaria la observación atenta de sus fotografías.

¿A dónde llamar si tienes información de los hermanos desaparecidos en el Edomex?

Si has visto a Emily y a Dorian, o si tienes cualquier dato que pueda dar con su ubicación, existen varias líneas abiertas las 24 horas. Puedes comunicarte al 911 de emergencias, al número de Locatel Edomex (722) 167-88-08 o a la línea nacional de Alerta Amber México al 800 00 854 00.

La colaboración de los vecinos de Tecámac y de los usuarios de redes sociales es fundamental para que estos dos niños vuelvan pronto con su familia.