Se extravió el menor Yohan Esaú Torres Ramírez en León, Guanajuato: Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para localizar al menor Yohan Esaú Torres Ramírez de 17 años que desapareció en el municipio de León el día 17 de agosto.

Se teme que pueda ser víctima de un delito por lo que se solicita a la ciudadanía de su apoyo para dar con el paradero del adolescente.

Yohan Esaú Torres Ramírez mide 1.62m y vestía una camisa beige, pantalón de mezclilla y tenis negros al momento de su desaparición. Como señas particulares tiene brackets y varios tatuajes: tres rostros en el brazo derecho, un personaje en la muñeca derecha, una araña en el abdomen y la leyenda 2009 en la mano derecha.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Yohan Esaú Torres Ramírez de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/P2Co3SjIKG — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 18, 2026

¿Dónde puedo ver la Alerta AMBER?

Puedes ver las Alertas AMBER activas en las páginas web oficiales de las fiscalías y procuradurías, en sus cuentas de redes sociales o mediante notificaciones de emergencia en teléfonos móviles.

Sitios Web Oficiales A nivel nacional México: Visita el portal de la Alerta Amber México de la Fiscalía General de la República.

A nivel local CDMX: Consulta la sección de Alerta Amber CDMX de la fiscalía capitalina.

En Estados Unidos: Revisa el sitio del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Redes Sociales y Medios Cuentas oficiales en redes sociales como X y Facebook (como @AlertaAmberMx).

Notificaciones de alerta de emergencia directo en pantallas de teléfonos celulares dentro de la zona afectada. Noticieros de televisión, radio y pantallas públicas en carreteras o calles.

¿Cómo buscar a una persona en alerta AMBER?

Para buscar a una persona desaparecida bajo una ficha de Alerta AMBER activa, debes consultar los portales oficiales de la fiscalía local o ingresar al sitio del Programa Nacional de Alerta AMBER México. También puedes revisar las redes sociales verificadas de las fiscalías estatales o comisiones de búsqueda de tu localidad.

