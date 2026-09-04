Buscan a las hermanas Roxy Jazmín y Yessenia Alejandra, desaparecidas en Culiacán, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene activa la Alerta Amber para dar con el paradero de dos adolescentes desaparecidas el mismo día y en la misma ubicación dentro del municipio de Culiacán. Se trata de las hermanas Roxy Jazmín y Yessenia Alejandra Puga Zamora, de 17 y 14 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambas jóvenes salieron de su domicilio en la localidad de Bacurimí el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026. Desde ese momento se desconoce su ubicación, por lo que las autoridades remarcan la importancia del apoyo ciudadano para su pronta localización, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo.

Roxy Jazmín desapareció en Bacurimí en Culiacán, Sinaloa

Roxy Jazmín Puga Zamora, de 17 años, mide 1.70 metros, es de complexión delgada y tez clara. Su cabello es largo, semi ondulado, de color castaño claro, y sus ojos son medianos de color café oscuro.

Para facilitar su identificación en la vía pública, es clave prestar atención a sus señas particulares, pues cuenta con lunares en el rostro, destacando uno en el párpado izquierdo. El día de su desaparición vestía una playera blanca, mallas negras y tenis negros.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR A LA ADOLESCENTE. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/0AguwsG4Km — Alerta Amber (@AAMBER_sin) September 4, 2026

Yessenia Alejandra también es buscada en Culiacán

Por su parte, la ficha de búsqueda de Yessenia Alejandra Puga Zamora, de 14 años, señala que mide 1.70 metros, es de complexión robusta y tez clara. Se distingue por su cabello de largo medio, semi ondulado y teñido o con tono rojizo, además de ojos medianos café oscuro.

Sus rasgo distintivos y vestimenta al momento de salir de casa son: presenta acné visible en el rostro y vestía una playera negra con letras rojas, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR A LA ADOLESCENTE. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/Exbg7lguwt — Alerta Amber (@AAMBER_sin) September 4, 2026

Si cuentas con información que ayude a dar con el paradero de Roxy Jazmín y Yessenia Alejandra, puedes comunicarte a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas o a los números oficiales de la entidad:

