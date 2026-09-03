Yathziry Guadalupe Pérez Jiménez desapareció en Tabasco; activan Alerta AMBER para localizarla

Yathziry Guadalupe Pérez Jiménez desapareció el 30 de agosto de 2026 en Paraíso, Tabasco, por lo que las autoridades de la entidad emitieron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

La joven tiene 16 años de edad, estatura de 1.5 metros, cabello negro lacio, ojos castaño oscuro. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo y lunares en el pecho.

Las autoridades tienen que ser víctimas de un delito, debido a que es menor de edad. En caso de tener información sobre su paradero, las autoridades piden llamar al número 55 5346 2516.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER en colaboración con el Estado de Tabasco



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar a la adolescente YATHZIRY GUADALUPE PÉREZ JIMÉNEZ



Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER… pic.twitter.com/7ynEKPXJbK — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 3, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo utilizado en casos graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda de un niño o niña desaparecido y contribuir a que pueda ser localizado y regresado a salvo.

Una vez activada, la alerta puede difundirse a través de distintos medios de comunicación y dispositivos, entre ellos la radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros equipos habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER se encuentra implementado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER en México

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público de su localidad con el objetivo de agilizar el proceso correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata cuando ya no se cuenta con información sobre el paradero del menor.

