Yorlei Janai salió a la escuela y desapareció en Sinaloa; emiten Alerta AMBER

La adolescente Yorlei Janai Lizárraga Coronado desapareció el 24 de agosto de 2026 en Rosario, Sinaloa, por lo que la Fiscalía General del Estado emitió la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven tiene 15 años de edad, 1.60 metros de estatura, complexión mediana, tez morena clara, cabello corto en color negro, ojos medianos negros, boca mediana, labios medianos, nariz mediana y chata. Su seña particular es la cicatriz en el pie derecho.

Yorley Janai Lizárraga Coronado vestía una playera blanca con cuello azul marino y rayas blancas y amarillas, falda azul marino. Calcetas blancas y zapatos negros. La adolescente salió de su domicilio a las 7:00 horas del 24 de agosto de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la Alerta AMBER para poder localizar a la menor de edad, ya que temen que sea víctima de un delito.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR A LA ADOLESCENTE. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/JfUY3J60pv — Alerta Amber (@AAMBER_sin) August 25, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER son un mecanismo utilizado en los casos más graves de desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es solicitar el apoyo de la sociedad para localizar al menor y contribuir a que sea recuperado sano y salvo.

Este tipo de alertas se difunde a través de distintos medios, como estaciones de radio y televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER se encuentra implementado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario comunicarse al número 800 00 854 00, con cobertura nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para agilizar el proceso de búsqueda y la activación de la alerta.

De acuerdo con la información proporcionada, la Alerta AMBER se activa de manera inmediata cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

