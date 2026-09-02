Alerta ambiental en el Golfo de México: Anuncian el crecimiento de la “zona muerta” que está acabando con peces

Peces, camarones y otras especies (comerciales de alto valor) huyen hacia zonas con mayor oxígeno y otras mueren asfixiadas en el fondo marino, con ello una escasez de pesca que amenaza a la industria que vive de ello, ¿la causa? El crecimiento de la zona muerta del Golfo de México. Te explicamos.

La migración forzada reduce drásticamente las capturas de los pescadores artesanales e industriales, obligándolos a navegar distancias considerablemente mayores para encontrar producto. La escasez de pesca eleva los costos operativos de la flota comercial y golpea de forma directa a la economía local y al suministro nacional de mariscos.

El origen terrestre: Fertilizantes y la contaminación del río Misisipi

El origen de este desastre ecológico se sitúa a miles de kilómetros tierra adentro. Cada primavera y verano, el río Misisipi arrastra toneladas de nutrientes excedentes, principalmente nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes agrícolas de la cuenca media y alta de Estados Unidos, así como de aguas residuales urbanas.

Al desembocar en el Golfo de México, estos nutrientes estimulan una proliferación masiva de algas. Cuando el fitoplancton muere y se hunde hacia el lecho marino, las bacterias consumen prácticamente todo el oxígeno disponible durante el proceso de descomposición, dejando una franja acuática inhabitable.

Crónica de un fracaso anunciado: El colapso del plan ambiental y la inminente ruina del Golfo

Las mediciones actuales confirman que el área afectada duplica la meta oficial establecida para 2035 por el Grupo de Trabajo de Hipoxia de la Cuenca del Misisipi, la cual busca reducir la zona muerta a menos de mil 900 millas cuadradas.

A pesar de los multimillonarios esfuerzos de inversión pública en infraestructura de conservación y control de escorrentías agrícolas, los eventos climáticos extremos y la acumulación continua de contaminación siguen superando las acciones de mitigación.

Los investigadores subrayan que, si no se aplican regulaciones más estrictas en el uso de fertilizantes continentales y una gestión ambiental integral, la devastación económica para los sectores pesqueros y la pérdida de vida marina continuarán agravándose en todo el ecosistema.

