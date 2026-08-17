Menos alimento para la fauna marina por el fenómeno de “El Niño": La escasez que pega a la pesca

Las variaciones en la temperatura del océano están alterando la vida marina en el Pacífico ecuatorial. A raíz de la presencia del fenómeno de "El Niño", las concentraciones de clorofila, el pigmento verde en el fitoplancton, han disminuido en comparación con épocas normales.

Esta falta de vegetación reduce el alimento para especies marítimas.

¿Por qué baja la clorofila durante "El Niño"?

Durante el "El Niño", las corrientes del mar y las temperaturas en la zona ecuatorial del océano Pacífico cambian.

Esto provoca que los niveles de clorofila, que sirven para medir la cantidad de fitoplancton en el agua, caigan.

Al haber menos nutrientes en las capas, el crecimiento de estos microorganismos se frena.

¿Qué significa que haya menos fitoplancton?

El fitoplancton es la base principal de la cadena alimenticia en los mares. Al reducirse en el agua, se genera un efecto en cadena que afecta primero al zooplancton y después a animales más grandes.

Peces, aves marinas y mamíferos sufren la escasez de alimento en sus hábitats de origen, lo que los obliga a moverse a otras zonas para sobrevivir.

¿Cómo afecta esta escasez a la pesca?

La falta de alimento en el mar significa una disminución de las poblaciones de peces en las zonas de pesca.

Esta situación golpea a los pescadores, quienes registran jornadas con menos volumen.

Al retirarse las especies a aguas más profundas o frías en busca de comida, las embarcaciones deben hacer trayectos más largos, complicando la productividad del sector.

La clorofila: Termómetro de la salud del océano

La concentración de clorofila se utiliza por organismos internacionales para evaluar la calidad del agua y la cantidad de biomasa marina

Por estas imágenes e información de satélites, agencias ambientales rastrean el color del océano para saber cómo los cambios de temperatura alteran los ecosistemas y la disponibilidad de recursos naturales.

Vigilancia sobre las condiciones del Pacífico

Especialistas en clima mantendrán el monitoreo sobre el Pacífico ecuatorial para evaluar el impacto a mediano plazo en las comunidades marinas.

Las autoridades recomiendan a los pescadores mantenerse al pendiente de los informes meteorológicos y de las alertas emitidas para la región.