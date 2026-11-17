México se prepara para recibir la llegada del Frente Frío 8, mientras que los sistemas frontales 6 y 7 continúan afectando al país con lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en distintas regiones.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este nuevo sistema frontal ingresará por el noroeste y norte del territorio mexicano durante los próximos días.

Conoce su fecha de llegada y los efectos que podría provocar en el país.

¿Qué día llegará el frente frío 8 a México?

¡Saca la chamarra y el paraguas! El SMN prevé que el nuevo frente frío ingrese a México entre el viernes 20 y sábado 21 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas.

Este sistema avanzará por el noroeste y norte del país, acompañado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Al juntarse con estos fenómenos meteorológicos, algunos estados experimentarán rachas de viento fuerte, lluvias y chubascos en estas regiones, además de heladas en zonas serranas.

SMN pronostica la llegada del frente frío 8 El frente frío 8 estaría ingresando a México el viernes. (SMN)

¿Qué estados se verán afectados por los frentes fríos?

Debido a que el frente frío 6 se mantendrá estacionario sobre el golfo de México, su masa de aire polar provocará un descenso de temperaturas durante el fin de semana.

Mientras que, el SMN anticipa lluvias y fuertes vientos en el noroeste y norte de México, especialmente en estas regiones para el sábado 21 de noviembre:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

También se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.

Por otro lado, las temperaturas podrían descender hasta -5 grados Celsius durante el fin de semana en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Tres frentes fríos afectarán a México

Mientras se espera la entrada de este sistema frontal, el frente número 6 permanecerá estacionario sobre el golfo de México y el norte de la península de Yucatán.

Por ello, se esperan lluvias y chubascos en el sureste mexicano durante el viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

En contraste, el frente frío 7 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos durante el jueves 19 de noviembre, por lo que se espera que a partir de esa fecha deje de afectar al territorio mexicano.