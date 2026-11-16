El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipaba que noviembre sería uno de los meses más intensos de la temporada de frentes fríos 2026-2027.

En lo que va de noviembre, cuatro sistemas frontales han ingresado a México, algunos impulsados por masas de aire polar que han provocado un descenso de las temperaturas. Pero ¿cuántos frentes fríos faltan por llegar?

¿Cuántos frentes fríos faltan por formarse en Noviembre?

Autoridades meteorológicas han advertido que esta temporada de lluvias y la temporada invernal podría ser un tanto diferente gracias al fenómeno de “El Niño”.

Este fenómeno caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico, altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo.

En México, puede favorecer la llegada de más frentes fríos durante el invierno, especialmente en el norte del país.

Por ello, no es de extrañar que el SMN haya pronosticado ocho sistemas para este mes, una cifra superior al promedio histórico.

¿Cuántos frentes fríos se han formado en noviembre de 2026?

Hasta ahora, cuatro sistemas frontales han ingresado al país durante noviembre 2026 y se anticipa la llegada de un quinto esta semana.

De cumplirse el pronóstico del SMN, todavía faltarían tres frentes fríos en formarse antes de que termine el mes.

Frente frío 4 : ingresó por el noroeste del país entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

: ingresó por el noroeste del país entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. Frente frío 5 : entró alrededor del 11 de noviembre

: entró alrededor del 11 de noviembre Frente frío 6: entró alrededor del 14 de noviembre

entró alrededor del 14 de noviembre Frente frío 7: ingresó la noche del lunes 16 de noviembre.

Es importante aclarar que estos sistemas por sí solos, no explican el descenso de temperatura en México, ya que el frío también se le atribuye a las masas de aire polar.

¿En qué mes hará más frío?

Enero suele ser el mes más frío en gran parte de México; sin embargo, para la temporada invernal 2026-2027 el Servicio Meteorológico Nacional prevé que diciembre presente la mayor cantidad de frentes fríos, con 9.

No obstante, “El Niño” también puede modificar que el invierno sea más húmedo en el norte de México, o que su influencia provoque tormentas invernales.