Violenta erupción del volcán Sinabung en Indonesia: Ceniza y alerta roja movilizan a Sumatra

El volcán Sinabung, ubicado en el distrito de Karo, provincia de Sumatra del Norte, registró una potente erupción este lunes 31 de agosto alrededor de las 10:17 horas (tiempo local de Indonesia). El evento eruptivo generó una impresionante columna de ceniza de color negro denso que se elevó 3 mil 500 metros por encima del cráter, alcanzando una altitud aproximada de 5 mil 960 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con los reportes instrumentales de los observatorios vulcanológicos de Indonesia, la pluma de material piroclástico y gases se desplazó con fuerza en dirección hacia el este y sureste del coloso.

Registros sismológicos y comportamiento de uno de los volcanes más activos

La erupción quedó registrada de manera contundente en las estaciones sismológicas locales con una amplitud máxima de 120 milímetros y una prolongada duración de una hora, un minuto y 48 segundos. Este nuevo evento vulcanológico se produjo tras varios días de un incremento gradual en la actividad sísmica interna, caracterizada por la emisión constante de gases e incandescencia en la zona del domo de lava. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia (PVMBG) mantuvo el nivel de alerta elevado, restringiendo el acceso a un radio de seguridad de varios kilómetros alrededor de la cima.

🇮🇩🌋 El volcán Sinabung, en Indonesia, entra en erupción y expulsa una columna de ceniza negra y humo de 3.500 metros de altura sobre el norte de la isla de Sumatra. pic.twitter.com/paitRIeDKk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026

El historial letal del coloso de Sumatra

El Sinabung es clasificado como uno de los estratovolcanes más inestables y peligrosos de la cadena del Anillo de Fuego del Pacífico. Tras haber permanecido latente durante más de 400 años, el volcán despertó de forma intempestiva en 2010, iniciando un ciclo de reactivación letal. En 2014, una serie de flujos piroclásticos abrasadores se cobró la vida de al menos 16 personas, mientras que en 2016 otra gran explosión causó la muerte de otras siete víctimas y provocó el desplazamiento forzado de decenas de miles de habitantes de las laderas del distrito de Karo.

Las autoridades de aviación han emitido alertas para el tráfico aéreo en la región debido a la dispersión de ceniza en la atmósfera, al tiempo que los cuerpos de protección civil distribuyen mascarillas entre las comunidades rurales colindantes para prevenir afecciones respiratorias graves por la caída del material volcánico.