¿Por qué la inundación en Nepal fue mortífera? Los riesgos de vivir debajo un glaciar

Vivir a la sombra de las cumbres del Himalaya siempre ha representado un riesgo constante, pero la devastadora catástrofe que sacudió esta semana la frontera entre Nepal y China ha puesto en evidencia cómo la vida para millones de personas

ubicadas aguas abajo de las montañas se ha vuelto drásticamente más impredecible y letal.

El desastre superó por completo la escala de eventos recientes en la región debido a la ferocidad con la que se desencadenó: un enorme trozo de glaciar de aproximadamente 600 metros de ancho se desprendió en el monte Langtang Lirung, provocando al mismo tiempo un colapso masivo de tierra desde una altura superior a los 2 mil 100 metros. La caída liberó tal cantidad de energía que generó un temblor tan violento que los pobladores lo confundieron inicialmente con un terremoto.

La violencia del "hormigón líquido" a 193 km/h

El motivo fundamental por el cual la inundación alcanzó niveles de mortalidad tan catastróficos radica en la densidad y velocidad del flujo. La mezcla no consistió únicamente en agua, sino en un torrente de hielo, rocas, sedimentos, limo y cantos rodados del tamaño de automóviles que los especialistas describen como "hormigón líquido". Este torrente arrasó los estrechos desfiladeros a una velocidad estimada de 193 km/h en sus primeros 22 kilómetros, destruyendo a su paso viviendas, centrales eléctricas, carreteras y puentes, dejando un saldo preliminar de cientos de personas fallecidas y miles más desaparecidas.

Descongelamiento del permafrost y la alerta en las altas cumbres

Aunque determinar el papel exacto del cambio climático en este evento específico tomará tiempo, la comunidad científica coincide en que responde a lo que se ha advertido reiteradamente: el aumento de las temperaturas globales desestabiliza las cordilleras. En el Hindu Kush-Himalaya, la tasa de pérdida de hielo glaciar se ha duplicado desde el año 2000. Al derretirse los glaciares y descongelarse el permafrost, es decir, la mezcla de roca, suelo e hielo que actúa como estructura de contención en las montañas, las laderas pierden firmeza y ceden de manera repentina.

A este fenómeno se suma el peligro de los lagos glaciares que se desbordan y las intensas lluvias que reemplazan a las nevadas en altitudes elevadas. Los expertos advierten que este no es un peligro exclusivo de Nepal, sino un riesgo latente para todas las regiones alpinas del mundo, desde los Alpes y los Andes hasta Alaska o Suiza, donde el margen de tiempo entre el colapso y el impacto directo en las comunidades resulta dolorosamente mínimo.