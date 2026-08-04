Del desastre de 2018 a la erupción de 2026: El historial de las tragedias del Volcán de Fuego

Catalogado por los vulcanólogos como uno de los volcanes más activos e impredecibles de América Latina, el Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala, mantiene un patrón constante de erupciones que ha dejado huellas profundas en las comunidades aledañas.

En días recientes, se declaró la alerta naranja y se realizó la evacuación de cientos de pobladores de las faldas del coloso y aquí surge una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que registró una fase de alta peligrosidad y cómo ha sido su actividad en los últimos años? Aquí te lo contamos.

¿Hace cuánto tiempo no hacía erupción el Volcán de Fuego?

Aunque el volcán presenta un estado de actividad eruptiva casi permanente con pequeñas explosiones diarias, su última fase de erupción violenta con evacuaciones masivas previa al evento de 2026 ocurrió en mayo de 2023. En aquella ocasión, el incremento en la expulsión de flujos piroclásticos llevó al cierre preventivo de la importante ruta vial RN-14 y obligó a más de mil personas a abandonar sus hogares de urgencia. Anteriormente, en diciembre de 2022, otra fase de alta intensidad provocó la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a la dispersión de ceniza en el aire.

El Volcán de Fuego incrementa su actividad y mantiene en alerta a #Guatemala 🌋



Las autoridades evacuaron a 659 personas de ocho comunidades y habilitaron albergues en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, mientras se preparan nuevas evacuaciones por el riesgo de que la… pic.twitter.com/yrZZOe5Bwt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

Cabe señalar que diariamente suben decenas de turistas por las distintas rutas para visitar el Volcán Acatenango, el cual se encuentra enfrente del Volcán de Fuego para poder apreciar el fenómeno desde cerca.

Recuento de actividad en los últimos años del Volcán de Fuego

La historia reciente del coloso guatemalteco está marcada por eventos de gran magnitud que han generado tensión en las comunidades que viven bajo sus faldas:

