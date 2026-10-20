¡No te confíes del sol! Alertan por lluvias y temperaturas cercanas a 0 °C en CDMX

¡Tómalo en cuenta! La CDMX tendrá lluvias durante la tarde de este lunes 19 de octubre, mientras que cinco alcaldías estarán bajo alerta amarilla por bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del martes 20; el pronóstico también contempla cielo nublado, posibles descargas eléctricas y condiciones de frío en las primeras horas del día.

Las demarcaciones con aviso preventivo son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan; aunque por la tarde se espera un ambiente templado, el descenso de temperatura y las precipitaciones obligan a tomar precauciones al salir de casa o conducir.

¿Qué alcaldías de CDMX tendrán bajas temperaturas?

La alerta amarilla se activó ante las condiciones previstas para las primeras horas del martes; las cinco alcaldías señaladas se encuentran entre las zonas donde se recomienda prestar atención a los cambios del tiempo, especialmente durante la mañana.

Para este lunes, el pronóstico contempla una temperatura máxima de entre 20 y 22 grados Celsius en la capital, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de chubascos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, mientras que el viento del norte alcanzaría rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

CDMX tendrá lluvias esta noche

El informe meteorológico de la CDMX del lunes 19 de octubre de 2026 muestra cielo medio nublado y ambiente cálido (23 °C); sin embargo, se esperan lluvias ligeras y chubascos durante la tarde y noche, especialmente en el sur de la ciudad.

En el mapa se observan íconos de lluvia en las alcaldías del sur y sureste: Magdalena Contreras (MAC), Tlalpan (TLP), Coyoacán (COY), Xochimilco (XOC), Milpa Alta (MLP) y Tláhuac (TLH).

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Esta tarde predomina ambiente cálido y cielo medio nublado. Se prevén #lluvias ligeras y chubascos durante la tarde y noche, especialmente en el sur de la ciudad. 🌡 #Temperatura actual: 23 °C #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/axXN0bxonN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

En el norte y centro (GAM, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, predominan sol y nubes; vientos del norte-noroeste con rachas de 25-40 km/h.

Para esta tarde, se pronostican #lluvias en la Ciudad de México. Toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en exteriores, en casa o si conduces un vehículo. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/V3wAsQQGV5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

Así estará el clima en CDMX el martes 20 de octubre

Durante la mañana del martes se espera un ambiente fresco a frío, con temperaturas mínimas estimadas de 11 a 13 grados Celsius en la Ciudad de México; por la tarde, el termómetro podría subir a un rango de 21 a 23 grados, aunque aumentará la nubosidad.

También se prevén lluvias aisladas en la capital, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas.