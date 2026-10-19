El frío golpea la CDMX: Alcaldías afectadas por las bajas temperaturas para la madrugada del martes; activan alerta amarilla

¡A prepara la cobija! Las mañanas frías continuarán en la Ciudad de México (CDMX), activando la Alerta Amarilla en varias alcaldías debido a las bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 19 de octubre 2026; estas son las zonas afectadas por el frío.

Se esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño", según expertos.

¿Cuáles son las alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil confirmó que la activación de la Alerta Amarilla por frío se activó en al menos cinco alcaldías de la CDMX para la madrugada del próximo 20 de octubre 2025; estas son las zonas afectadas por las bajas temperaturas.



Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Las bajas temperaturas se presentarán en la Ciudad de México alrededor de las 3:00 a las 9:00 horas del próximo martes 20 de octubre 2026. Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones necesarias.

¿Habrá más frío en las próximas horas?: Pronóstico del tiempo para CDMX

¡Que no se te olvide la chamarra! Las bajas temperaturas en CDMX alcanzarán los 4 a 6°C, durante la madrugada de este martes.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 20/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

Recomendaciones por el intenso frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.



Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse y protegerse del frío? Consejos clave para cuidar tu salud

Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.

Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad. Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.

Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos. Cubre vías respiratorias: Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe.

Tapa tu boca y nariz al salir a la calle para no respirar el aire helado de golpe. Hidrata tu piel: Aplica crema corporal con regularidad para evitar la resequedad y el agrietamiento por el frío.