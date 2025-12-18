Clima muy frío en la CDMX; estas alcaldías estarán por debajo de los 5 grados por alerta amarilla
El clima muy frío activa alerta amarilla: varias alcaldías registrarán temperaturas por debajo de los 5 grados. Autoridades llaman a extremar precauciones.
El clima muy frío encendió las alertas en la Ciudad de México ( CDMX ), luego de qué autoridades activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas por debajo de los 5 grados en varias alcaldías.
¡Saca el gorro y la chamarra! Se esperan amaneceres muy fríos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.
¿En qué alcaldías va a hacer frío?
Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.
Autoridades de la Ciudad de México activaron una alerta por vientos fuertes en diversas alcaldías, ante el pronóstico de rachas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para la población.
De acuerdo con la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
, las demarcaciones bajo alerta son:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde del jueves 18/12/2025 en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 18, 2025
Mantente informado.… pic.twitter.com/av8vGv7uGn
También se sugiere cubrir nariz y boca al salir, consumir alimentos calientes, como el ponche en esta temporada y mantenerse atento a los avisos oficiales para prevenir enfermedades respiratorias.
5 tips para cuidar tu salud en esta temporada invernal
- Usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, especialmente por las mañanas y noches, cuando el frío suele ser más intenso.
- Evita cambios bruscos de temperatura: Cubre nariz y boca al salir y procura no exponerte de inmediato al aire frío después de estar en lugares cerrados y calientes.
- Mantén una buena alimentación e hidratación: Trata de consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como alimentos calientes que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico.
- Lávate las manos con frecuencia: El lavado constante reduce el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias comunes en esta época, como gripe o resfriado.
- Cuida a los más vulnerables, y presta especial atención a más pequeñitos de la casa, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, y mantén al día las medidas preventivas recomendadas.