Clima muy frío en la CDMX; estas alcaldías estarán por debajo de los 5 grados por alerta amarilla

El clima muy frío encendió las alertas en la Ciudad de México ( CDMX ), luego de qué autoridades activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas por debajo de los 5 grados en varias alcaldías.

¡Saca el gorro y la chamarra! Se esperan amaneceres muy fríos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.

¿En qué alcaldías va a hacer frío?

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Autoridades de la Ciudad de México activaron una alerta por vientos fuertes en diversas alcaldías, ante el pronóstico de rachas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para la población.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil , las demarcaciones bajo alerta son:



Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Venustiano Carranza

También se sugiere cubrir nariz y boca al salir, consumir alimentos calientes, como el ponche en esta temporada y mantenerse atento a los avisos oficiales para prevenir enfermedades respiratorias.

5 tips para cuidar tu salud en esta temporada invernal