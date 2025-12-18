Logo Inklusion Sitio accesible
FIA2026.png

Clima muy frío en la CDMX; estas alcaldías estarán por debajo de los 5 grados por alerta amarilla

El clima muy frío activa alerta amarilla: varias alcaldías registrarán temperaturas por debajo de los 5 grados. Autoridades llaman a extremar precauciones.

Alerta por clima muy frío: estas alcaldías tendrán menos de 5 grados
Alerta por clima muy frío: estas alcaldías tendrán menos de 5 grados|Especial
Notas,
Salud y Educación

Escrito por:  Alejandra Gómez

El clima muy frío encendió las alertas en la Ciudad de México ( CDMX ), luego de qué autoridades activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas por debajo de los 5 grados en varias alcaldías.

¡Saca el gorro y la chamarra! Se esperan amaneceres muy fríos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.

¿En qué alcaldías va a hacer frío?

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Autoridades de la Ciudad de México activaron una alerta por vientos fuertes en diversas alcaldías, ante el pronóstico de rachas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para la población.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil , las demarcaciones bajo alerta son:

  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Venustiano Carranza

También se sugiere cubrir nariz y boca al salir, consumir alimentos calientes, como el ponche en esta temporada y mantenerse atento a los avisos oficiales para prevenir enfermedades respiratorias.

5 tips para cuidar tu salud en esta temporada invernal

  1. Usa ropa térmica, chamarra, gorro, bufanda y guantes, especialmente por las mañanas y noches, cuando el frío suele ser más intenso.
  2. Evita cambios bruscos de temperatura: Cubre nariz y boca al salir y procura no exponerte de inmediato al aire frío después de estar en lugares cerrados y calientes.
  3. Mantén una buena alimentación e hidratación: Trata de consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como alimentos calientes que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico.
  4. Lávate las manos con frecuencia: El lavado constante reduce el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias comunes en esta época, como gripe o resfriado.
  5. Cuida a los más vulnerables, y presta especial atención a más pequeñitos de la casa, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, y mantén al día las medidas preventivas recomendadas.
Tags relacionados
CDMX Clima en México

Nota