Conagua alerta por formación de 3 zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en los siguientes estados

La Conagua alerta por la posible formación de tres zonas de baja presión en el océano Pacífico; por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha dado a conocer el pronóstico oficial de las condiciones del tiempo que se registrarán en las próximas jornadas dentro de la región del Valle de México.

¿En qué estados podrían formarse 3 zonas de baja presión?

La Comisión informó que de las tres zonas de baja presión, dos de ellas se encuentran en la Península de Baja California y la otra al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

De acuerdo con la Conagua, el esquema quedaría así:



Zona 1: Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales, con un 10 % de probabilidad en 48 horas y un 70 % en 7 días.

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales, con un de probabilidad en 48 horas y un en 7 días. Zona 2: Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con un 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con un de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. Zona 3: Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, la cual incrementa a 40 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

🌀Se prevé la formación de dos zonas de baja presión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. Además, se pronostica la formación de otra zona de baja presión, al suroeste de las costas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. Para mayor información, consulta el gráfico. pic.twitter.com/aCTLgNppFg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2026

Pronóstico para el Valle de México: Lluvias fuertes y chubascos al inicio de semana

De acuerdo con la información compartida, se prevén lluvias fuertes para la Ciudad de México tanto para este sábado como para el domingo, presentándose principalmente durante la tarde.

Asimismo, el reporte detalla que hacia el transcurso de la noche se continuarán esperando precipitaciones fuertes en la capital del país, mientras que para el Estado de México se pronostican lluvias puntuales muy fuertes.

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⚠️Actualización sobre el pronóstico de #Lluvias para hoy y mañana, domingo, en la #CDMX. pic.twitter.com/XVjIBTOEH8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2026

Posteriormente, conforme avance el inicio de la semana entrante, las condiciones meteorológicas mantendrán la presencia de precipitaciones vespertinas y nocturnas en la zona.

Finalmente, estas lluvias previstas para los primeros días de la semana mantendrán una menor intensidad, registrándose principalmente bajo la condición de chubascos.