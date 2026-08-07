Fenómeno “El Niño” en México: Olas de calor amenazan a estas regiones del país

Las alertas meteorológicas se han encendido ante el fortalecimiento del fenómeno “El Niño”, un evento climatológico que podría romper récord por su gran intensidad, afectando no solo a México, sino a diferentes regiones del mundo.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), “El Niño” podría aumentar las temperaturas del Pacífico tropical entre agosto y octubre, lo que incrementará un cambio en el clima con olas de calor extremas, temperaturas por encima de la media o incluso con lluvias fuertes, pero ¿cómo afectará al territorio nacional?

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🌎 "El Niño" ya está tocando la puerta 🌡️⚠️ No es un mito ni una exageración. El fenómeno de "El Niño" ya comienza a influir en el clima y podría traer temperaturas más extremas, sequías más prolongadas y cambios importantes en los patrones de lluvia en México. En estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa, se esperan condiciones más cálidas y secas, mientras que entidades del sureste como Veracruz, Tabasco y Chiapas podrían enfrentar lluvias más intensas. 🌀 Además, este fenómeno suele favorecer una mayor actividad de ciclones en el Pacífico, por lo que expertos mantienen vigilancia sobre sus efectos durante los próximos meses. @jessi_mozar con la información en #PrimeraLínea #ElNiño #Clima #CambioClimático

¿Qué efectos tendrá el fenómeno de "El Niño" en México?

En el caso de México, los pronósticos apuntan a un incremento en la llegada de los frentes fríos para la temporada invernal, pero también la disminución de las lluvias, lo que podría favorecer la aparición de olas de calor más prolongadas para 2027.

Aunque los especialistas aclaran que no existe la certeza de que todas las entidades registren calor extremo, sí hay estados donde el riesgo es mayor debido a la combinación de diversos fenómenos como una circulación anticiclónica, menor nubosidad e, inclusive, el propio cambio climático.

Las entidades con mayor probabilidad de experimentar un aumento en la temperatura son:



Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Sonora

Sinaloa

El Niño provocará cambios en las lluvias durante 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ENSO sí provocará una alteración en los patrones climáticos en México, donde en agosto ya se podrían estar viendo estos cambios.

Para este trimestre de 2026, la mayor parte del país mantendrá condiciones cercanas a lo normal, mientras que algunas regiones del noreste registrarán una reducción de lluvias, aun con la presencia del monzón mexicano.

Posteriormente, en septiembre, cuando suele presentarse el periodo más activo de la temporada de ciclones tropicales, las condiciones podrían cambiar gradualmente.

Para octubre comenzará la interacción entre los sistemas tropicales y los primeros frentes fríos, favoreciendo lluvias superiores al promedio, principalmente en el noroeste del país.

Más adelante, entre noviembre y enero, se espera una mayor presencia de frentes fríos, tormentas invernales y ríos atmosféricos, lo que podría generar un invierno más húmedo en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿Hasta cuándo se debilitará "El Niño"?

La OMM advierte que el sistema ENSO podría verse fortalecido por la posible formación de un dipolo positivo del océano Índico, lo que aumenta la probabilidad de eventos climáticos extremos en distintas partes del mundo.

Por ende, algunas regiones como el sureste de Sudamérica registrarían lluvias superiores al promedio, mientras que otras zonas del norte podrían enfrentar condiciones más secas, favoreciendo sequías y afectaciones para sectores como la agricultura y la salud.

Si bien reportes meteorológicos indican que "El Niño" comenzaría a debilitarse durante 2027, sus consecuencias podrían prolongarse hasta la primavera del próximo año, con la probabilidad de nuevas ondas de calor, un mayor riesgo de incendios forestales y problemas relacionados con la calidad del aire en diferentes ciudades del país.

