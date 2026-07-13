Alerta por lluvias muy fuertes hoy lunes 13 de julio: La lista de estados que tendrán tormentas intensas

Esta semana de julio las lluvias arrancaron con todo en México y Protección Civil ya emitió una alerta para varios estados que sufrirán las consecuencias de caída de agua severa durante las próximas horas de este lunes.

¿Cuáles son las entidades que deben tomar precauciones?

Estados en alerta por tormentas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó que este lunes se registrarán acumulaciones de agua críticos, de entre 75 y 150 milímetros.

Las zonas en alerta roja por lluvias muy fuertes son el suroeste de Durango, el sur de Sinaloa, el norte de Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, donde el agua caerá constantemente.

Regiones con pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes

La inestabilidad en la atmósfera también afectará el norte y occidente del país.

Esto se presentará en el noreste y suroeste de Chihuahua, el noroeste de Coahuila, y en los estados de Jalisco y Colima, aumentando el nivel de los arroyos locales.

Lluvias en el centro del país

Para el este de Sonora, el sur de Veracruz, el norte y suroeste de Oaxaca, el Estado de México y el este de Chiapas se prevén lluvias puntuales fuertes.

La Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Morelos esperan intervalos de chubascos, mientras que en Baja California Sur habrá lluvias aisladas.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes viales

La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNCP, lanzó recomendaciones que podrían salvarte la vida: queda estrictamente prohibido intentar cruzar ríos, vados o calles que tengan corrientes de agua evidentes, ya que la fuerza con la que corre el agua arrastra fácilmente a peatones y autos.

También se pide limpiar desagües en los hogares y asegurar ventanas u objetos sueltos en los techos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Ante riesgos por lluvias, los tres órdenes de gobierno refuerzan protocolos de respuesta y monitoreo.



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¿Cómo protegerse de las tormentas eléctricas y caídas de rayos?

Si te toca la tormenta en la calle, los oficiales piden buscar resguardo en edificios sólidos y evitar espacios abiertos.

Es vital mantenerse alejado de árboles, postes de luz, antenas o cercas de alambre, y no cargar herramientas de metal o paraguas con punta metálica, pues estos objetos funcionan como conductores que atraen las descargas eléctricas directas.